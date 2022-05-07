Lazio, Sampdoria'yı rahat geçti

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Marco Giampaolo'nun çalıştırdığı Sampdoria karşılaştı.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Lazio 2-0 kazanırken, ev sahibi ekibin gollerini 41'de Patric, 59'da da Luis Alberto kaydetti. 59'da topu ağlarla buluşturan Luis Alberto, 41'de Patric'in golünün de asistini yaparak maça damgasını vuran isim oldu.



Bu sonuçla beraber ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Lazio puanını 62'ye yükseltirken, geçen hafta Genoa'yı yenerek nefes alan Sampdoria 33 puanda kaldı.



Ligin diğer haftasında Lazio deplasmanda Juventus'a konuk olurken, Sampdoria kendi evinde Fiorentina ile karşılaşacak.





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