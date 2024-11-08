UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Lazio ile Porto karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio 2-1'lik skorla kazandı.
Lazio, 45+5. dakikada Alessio Romagnoli'nin attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.
Porto, 66. dakikada Stephen Eustaqio'nun attığı golle beraberliği yakaladı. Lazio'ya galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Pedro kaydetti.
Lazio, 4'te 4 yaparak puanını 12'ye çkardı. Porto ise 4 puanda kaldı.
Lazio, gelecek hafta Ludogorets'i ağırlayacak. Porto ise Anderlecht deplasmanına gidecek.
Lazio, 45+5. dakikada Alessio Romagnoli'nin attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.
Porto, 66. dakikada Stephen Eustaqio'nun attığı golle beraberliği yakaladı. Lazio'ya galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Pedro kaydetti.
Lazio, 4'te 4 yaparak puanını 12'ye çkardı. Porto ise 4 puanda kaldı.
Lazio, gelecek hafta Ludogorets'i ağırlayacak. Porto ise Anderlecht deplasmanına gidecek.