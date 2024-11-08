Lazio, Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yaptı

Lazio, 90+2'de tecrübeli oyuncusu Pedro'nun attığı golle Porto'yu yendi ve Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lazio, Avrupa Ligi'nde 4'te 4 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2024 00:46
Son güncelleme 08 Kasım 2024 01:07
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Lazio ile Porto karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio 2-1'lik skorla kazandı.

Lazio, 45+5. dakikada Alessio Romagnoli'nin attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

Porto, 66. dakikada Stephen Eustaqio'nun attığı golle beraberliği yakaladı. Lazio'ya galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Pedro kaydetti.

Lazio, 4'te 4 yaparak puanını 12'ye çkardı. Porto ise 4 puanda kaldı.

Lazio, gelecek hafta Ludogorets'i ağırlayacak. Porto ise Anderlecht deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery