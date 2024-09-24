LaVine'den Bulls'a "gençlerin gelişimine ket vurmama" sözü

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, takas söylentilerinin ortasındayken genç oyuncuların gelişimini engellemeyeceğine "söz verdiği" bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LaVine'den Bulls'a 'gençlerin gelişimine ket vurmama' sözü
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24 Eylül 2024 13:32
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, takas söylentilerinin ortasındayken genç oyuncuların gelişimini engellemeyeceğine "söz verdiği" bildirildi.

Yaz döneminde yapılan birkaç hamleden sonra gençleşen Bulls kadrosunda veteran bir oyuncu konumuna geçecek olan LaVine'in, 2024-25 sezonunda genç oyuncuların gelişimini engellemeyeceğini doğruladığı belirtildi.

The Athletic'ten Darnell Mayberry, LaVine'in konuyu görüşmek üzere organizasyon üyeleriyle bir araya geldiğini açıkladı:

"LaVine'in genç yeteneklerin ortaya çıktığı bir takıma nasıl uyum sağlayacağı konusunda bazı soru işaretleri var. Ancak takımdan bir kaynağa göre, koç Billy Donovan da dahil olmak üzere Bulls yönetimiyle yapılan bazı görüşmelerde LaVine, genç oyuncuların gelişim sürecini engellemeyeceğine söz vermiş."

Mayberry ayrıca, LaVine'in yaz dönemindeki takım faaliyetlerinde "istekli bir katılımcı" olduğunu ve Ağustos ayında oyuncular tarafından organize edilen bir mini kamp için birkaç takım arkadaşına katıldığını ise sözlerine ekledi.

LaVine'in yaz döneminde Bulls tarafından yapılan takas görüşmelerinde rakip takımlara teklif edildiği bildirilmiş olsa da, hiçbir anlaşma gerçekleşmemişti. Bulls yıldızı, 2026-27 sezonunda 48,9 milyon doların biraz üzerinde bir oyuncu opsiyonu içeren beş yıllığı 215,16 milyon dolarlık bir sözleşmeye sahip.

İki kez All-Star seçilen LaVine, 2023-24 sezonunda forma giydiği 25 maçta yalnızca 19,5 sayı ortalamasında kalmış bu da, 2018'den bu yana en düşük sayı ortalaması olmuştu.

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