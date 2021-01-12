LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı

Avusturya Birinci Futbol Ligi takımlarından LASK, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı transfer etti.

Haber; AA
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LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı
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12 Ocak 2021 21:20
Avusturya Birinci Futbol Ligi takımlarından LASK, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı transfer etti.

LASK Kulübü, 18 yaşındaki santrfor Metehan ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Metehan Altunbaş'ın ilk sezonunu Avusturya 2. Lig ekibi Juniors'ta kiralık olarak geçireceği belirtildi.

Eskişehirspor'un A takımıyla 15 resmi maça çıkan genç futbolcu, bir gol kaydetmişti.



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