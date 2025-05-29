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Lakers, LeBron James'e daha düşük teklif sunabilir

Los Angeles Lakers, ESPN'den Brian Windhorst'a göre LeBron James için yeni sezonda daha düşük bir kontrat teklif etmeyi planlıyor olabilir.

calendar 29 Mayıs 2025 11:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers, LeBron James'e daha düşük teklif sunabilir
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Los Angeles Lakers, ESPN'den Brian Windhorst'a göre LeBron James için yeni sezonda daha düşük bir kontrat teklif etmeyi planlıyor olabilir.

40 yaşındaki LeBron'un 2025-26 sezonu için 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Ancak Lakers cephesi, bu rakamı azaltmak veya sözleşmeden "takas edilemez" maddesini çıkarmak isteyebilir.

Windhorst'un "Pardon My Take" podcastinde yaptığı açıklamaya göre, James bu durumda opsiyonu kullanarak sözleşmesini yıl yıl sürdürebilir ve kamuoyunda takımla bir gerilim görüntüsü vermeden yoluna devam edebilir.

Lakers yönetimi, maaşında yaklaşık 12 milyon dolarlık bir indirimle takıma yeni bir yıldız oyuncu katmak için orta düzey istisna (MLE) hakkını kullanmak istese de James'in maksimum kontratını koruma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Bu sezon LeBron James, 70 maçta 24.4 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Playoff'larda bu rakamlar 25.4 sayı, 9 ribaund ve 5.6 asiste yükseldi. Lakers, normal sezonu 50 galibiyetle Pasifik Grubu lideri olarak tamamlasa da playoff ilk turunda Minnesota Timberwolves'a elendi.


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