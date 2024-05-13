Los Angeles Lakers ekibinin, eski NBA oyuncusu ve koç adayı JJ Redick hakkında ayrıntılı bir inceleme aşamasına girdiği iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Lakers'ın Redick'in başantrenör adayı olma olasılığını aktif olarak araştırdığını belirtti.



SportsCenter'da konuşan Wojnarowski, Lakers'ın Redick'in başantrenör olarak potansiyeli hakkında iletişime geçtiğini ve sorular sorduğunu açıkladı:



"JJ Redick'in bir koç olarak nasıl göüneceğine dair fikir edinme çalışmaları amacıyla bazı telefon görüşmeleri yapıyorlar. Ancak bu uzun bir araştırma olacak. Birçok adayla görüşecekler."



Redick'in Lakers'la adı, takımın playofflardan erken elenmesinin ardından eski koç Darvin Ham ile yollarını ayırmasının ardından geçmeye başlamıştı.





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