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"Lakers, Cousins'ı almak için favori takım" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın, Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins'la sözleşme imzalamak için favori takım olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, Houston Rockets pivotu DeMarcus Cousins'la sözleşme imzalamak için favori takım olduğu iddia edildi.

Bazı söylentilere göre Cousins'ın, büyük olasılıkla bu hafta içinde Rockets'ı terk edebileceği konuşulmuştu. Koç Stephen Silas bu söylentilerin halen "yalnızca söylentiler" olduğunu belirtse de, lig genelinde Cousins'ın ayrılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson, bu iddiayı şu şekilde dile getirdi:

"Lakers, Nets ve Heat'in, Rockets'ın kontratını ödeyip serbest bırakması halinde DeMarcus Cousins'ı kovalamaları bekleniyordu. Lakers'ın ise aralarında favori olduğuna inanılıyordu."

Bu sezon Rockets formasıyla Cousins, maç başına 20.2 dakika sahada kalarak 9.6 sayı, 7.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.


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