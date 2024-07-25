Los Angeles Lakers ekibinin, Brooklyn Nets'ten Cam Johnson ve Toronto Raptors'tan Bruce Brown ile ilgilendiği iddia edildi.



NY Post'tan Brian Lewis, takımın genel menajeri Rob Pelinka'nın bu yaz döneminin en iyi serbest oyuncularını kaçırdıktan sonra telafi olarak Johnson'ı hedef aldığını belirtti.



"Boyu (2,03), yaşı ve şut yeteneği, Johnson'ı değerli kılan özellikler arasında. Geçen sezon 2,01 veya daha uzun oyuncular arasında sadece 10 tanesi maç başına 2,4'ün üzerinde üçlük isabeti bulmuştu. Kendisiyle Kings, Magic ve Lakers'ın ilgilendiği, ayrıca Spurs, Raptors veya Warriors'ın da gizli adaylar arasında olabilecekleri iddia edildi."



28 yaşındaki oyuncu henüz takasa açık olarak nitelenmiş olmasa da, Nets'in ana yıldızı Mikal Bridges'i takas ettikten sonra gelen teklifleri dinlemeye istekli olduğu düşünülüyor. Johnson geçtiğimiz sezon maç başına 13.4 sayı, 4.3 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



ClutchPoints'ten Brett Siegel ise, Johnson hamlesinin gerçekleşmemesi durumunda Lakers'ın Brown'ı almayı düşünebileceğini ekledi:



"Kaynaklar, Lakers ve Milwaukee Bucks'ın geçen sezon Brown'a ilgi gösteren iki takım olduğunu ve Los Angeles'ın bu yaz da Brown'a olan ilgisini sürdürdüğünü söyledi.



Brown'la ilgilendiği söylenen ve aylar öncesinde olası bir talip olduğu düşünülen takımlardan biri de Golden State Warriors'dı. Bu pek mümkün olmasa da Warriors, bu sezon 26 milyon dolardan fazla kazanan Andrew Wiggins'i, Brown ve diğer varlıkları içeren bir paketle Toronto'dan takas etme olanağına sahip. Bu, Warriors için gelecekte daha fazla finansal esneklik sağlayacaktır."



Brown, 2023-24 sezonunda 67 maçta 10,8 sayı, 4,2 ribaund ve 2,9 asist ortalamaları yakalamıştı.





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