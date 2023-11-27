Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Brooklyn Nets'te Kevin Durant ve James Harden'la geçirdiği zamanları "elden kayıp giden kıza" benzetti.



Irving, mevubahis üçlüyü "kaçan fırsata" benzeterek, neler başarabileceklerini şu ifadelerle düşündü:



"Ben, James ve KD'nin NBA tarihindeki 'ya şöyle olsaydı' şeklinde beklentileri olmuş bir süpertakıma sahip olması talihsiz bir durum. Birkaç güzel sezon geçirdik ama aşı meselesinin yanı sıra, farklı senaryolar ve koşullar nedeniyle kontrol edemediğimiz şeyler dışında gayet iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum... Bir nevi elinizden kayıp giden bir kız gibi. Hayatınızın kalanında sizi hep inciten bir durum."



COVID aşısı zorunluluğunun uygulanması ve Irving'in maçlarda oynamayı reddetmesiyle başlayan dağılma süreci, Harden'ın takas talebinde bulunarak ayrılması ve sonrasında Durant'in de aynı şekilde gitmek istemesiyle sonuçlanmıştı.





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