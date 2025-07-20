20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
15:30
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
18:00
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
20:30
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
15:00
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
17:00
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
19:00
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
21:00
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
15:30

Kyle Walker-Peters, West Ham'da!

West Ham United, Beşiktaş'ın son anda transferinden vazgeçtiği Kyle Walker-Peters'ı transfer ettiğini açıkladı.

calendar 20 Temmuz 2025 12:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: whufc.com
Kyle Walker-Peters, West Ham'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sonrasında ise transferinden vazgeçtiği İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.

Kyle Walker-Peters, İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

West Ham'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Peters, "Gerçekten heyecanlıyım sanki uzun zamandır beklenen bir şeymiş gibi hissediyorum. Geçmişte kulübe transfer olmamla ilgili haberler çıkmıştı, şimdi burada olmaktan mutluyum." dedi
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.