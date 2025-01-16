Kvaratskhelia, Napoli'ye veda etti; PSG yükleniyor!

Napoli forması giyen Khvicha Kvaratskhelia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İtalyan ekibine veda etti. Kvaratskhelia'nın yeni adresinin PSG olması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kvaratskhelia, Napoli'ye veda etti; PSG yükleniyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 21:35
Son güncelleme 16 Ocak 2025 21:39
Napoli forması giyen Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gürcü futbolcu, bu videoda, "Teşekkürler Napoli" ifadelerini kullandı ve İtalyan ekibine veda etti.

Gürcü futbolcunun yeni transferinin Fransız ekibi Paris Saint-Germain olması bekleniyor. PSG, bu transfer için Napoli'ye yaklaşık 70 milyon euro ödeyecek.

PSG'nin yıldız futbolcunun transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery