Kuzeyboru sahasında set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Kuzeyboru ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru sahasında set vermeden kazandı
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10 Mart 2024 16:43
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: İbrahim Ünal, Yıldıray Turan

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Gonzales, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Liray Akpınar, İrem Cor)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Shemanova, Begüm Hepkaptan, Hristova, Fulden Ural, Karmen Aksoy (Simay Kurt, Işıl Öz, Çağla Erdem, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)

Setler: 26-24, 25-13, 25-15

Süre: 74 dakika (30, 21, 23)

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