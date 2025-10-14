Kuzey Makedonya - Kazakistan maçında kazanan çıkmadı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Kuzey Makedonya, Kazakistan'ı konuk etti.



Tose Proeski Arena'daki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Kazakistan 54. dakikada Dinmuhamed Karaman ile öne geçti. Kuzey Makedonya'da Konyaspor forması giyen Enis Bardhi 74. dakikada eşitliği getiren golü kaydetti.



Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya, puanını 13 yaptı. Kazakistan ise 7 puana yükseldi.



Grubun son maçında Kuzey Makedonya, Galler deplasmanına gidecek. Kazakistan, Belçika'yı konuk edecek.