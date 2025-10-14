13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Kuzey Makedonya - Kazakistan maçında kazanan çıkmadı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçında Kuzey Makedonya konuk ettiği Kazakistan ile 1-1 berabere kaldı.

Kuzey Makedonya - Kazakistan maçında kazanan çıkmadı!
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Kuzey Makedonya, Kazakistan'ı konuk etti.

Tose Proeski Arena'daki mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kazakistan 54. dakikada Dinmuhamed Karaman ile öne geçti. Kuzey Makedonya'da Konyaspor forması giyen Enis Bardhi 74. dakikada eşitliği getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya, puanını 13 yaptı. Kazakistan ise 7 puana yükseldi.

Grubun son maçında Kuzey Makedonya, Galler deplasmanına gidecek. Kazakistan, Belçika'yı konuk edecek.
