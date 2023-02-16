Kulüp başkanlarından mesaj 'Bu tablo kalıcı olsun'

Trabzonspor'un gelirini depremzedelere bağışlayacağı Basel maçını izlemek için kente akın eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takım taraftarlarının yanı sıra futbol kulüplerinin başkanları ve TFF Yönetimi de şehre akın etti.



Eşsiz bir dayanışmanın yaşandığı futbol dünyasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bir çok kulübün temsilcisi destek için Trabzon'a geldi. karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan başkanlar birlik ve dayanışma mesajı verdi.



ALİ KOÇ: "BU DAYANIŞMA RUHU İNŞALLAH FUTBOLDA KALICI OLUR"



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:



"Bu dayanışma ruhu inşallah futbolda kalıcı olur. Birbirimizle yarışırken, kavga ederken, yeri gelince bel altı vururken görüyoruz ki hayatta çok daha önemli problemler var. Bu da bizlere ders olsun. Dayanışma ruhu inşallah güçlenerek devam eder. İlk günden beri yaralarımızı birlikte saracağız diyoruz. Eşsiz bir dayanışma hakim. Futbol ailesi olarak elimizden geleni yaptık. Ahmet Başkanın davetiyle birlikte Trabzonspor'u desteklemeye geldik"



DURSUN ÖZBEK: "BU RESMİ ÇOK ÖNEMSİYORUM"



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek:



"Futbol ailesi böyle bir günde birlik ve beraberliği ifade etmek için bugün Trabzonsporumuzu desteklemek, ona güç vermek, başarısına ortak olmak için buraya geldik. Ben bu resmi çok önemsiyorum"



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: "BOĞAZIN DÜĞÜMLENDİĞİ BİR DURUM"



Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ:



"Sözün bittiği, boğazın düğümlendiği bir durum. Trabzon'da bir milli maç edasıyla buradayız. Tüm başkanlarımızla destek için buradayız" derken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; Trabzonspor - Basel maçı bizim için son derece önemli, tüm dünyaya mesaj vermek istiyoruz"



AHMET AĞAOĞLU: "BU MAÇ AMACINA ULAŞMIŞTIR"



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da tüm başkanlara destekleri için teşekkür etti.



"Futbol kulüpleri, TFF ve yöneticiler olarak sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuzun gereğini elimizden geldiğince ve ötesinde yerine getirmeye çalıştık. Şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır. Maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum, birlik tablosunu görmek benim için bu maçın amacına ulaştığımızı söylüyor"





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