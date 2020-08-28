Kostas Mitroglou kulüp arıyor

6 ay Galatasaray forması giyen Kostas Mitroglou, Marsilya'da bir kez daha gözden çıkarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Kostas Mitroglou kulüp arıyor
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28 Ağustos 2020 22:44
Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, kısa bir süre Galatasaray'da da oynayan Kostas Mitroglou'yu takımda düşünmediğini söyledi.

Yunan forvet ile konuştuğunu söyleyen Portekizli hoca, "Forvet arıyoruz ama bu isim Mitroglou değil. Onu takımda düşünmüyoruz. Onunla konuştum, benim 'anlaşamadığı tek Portekizli' olduğumu söyledi. Üzücü ancak en azından açık ve net. Umarım kulüp bulur." ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, 9 maçta oynamış ve 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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