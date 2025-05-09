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Korkmaz kardeşler, Muay Thai'de yeni başarılar için çalışıyor

Milli muaythai sporcuları Gamze, Özlem Melek, Tuğçe Korkmaz kardeşler, ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri derecelerle dikkati çekiyor.

calendar 09 Mayıs 2025 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Korkmaz kardeşler, Muay Thai'de yeni başarılar için çalışıyor
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Muaythai branşında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş Gamze, Özlem Melek, Tuğçe Korkmaz, yeni madalyalar kazanmak için günde çift antrenman yaparak çalışıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine babalarının görevi dolayısıyla 2015'te taşınan Afyonkarahisarlı Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze, Tuğçe ve Özlem Melek, Muaythai Milli Takımlar Teknik Direktörü Ömer Uğur sayesinde muaythaiye başladı.

Katıldıkları şampiyonalarda başarılarıyla adlarından söz ettiren 3 kız kardeş, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde etti.

Ringlerde gösterdikleri performansla öne çıkan milli sporcular, şampiyonluklarla dolu kariyerlerine yeni başarılar eklemek için Uğur'un gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Birbirini sürekli motive ederek antrenman yapmanın avantajını yaşayan kız kardeşlerden 23 yaşındaki Gamze ve 19 yaşındaki Özlem Melek Korkmaz, 22-31 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Rol modeli oldular

Spora 13 yaşında başlayan Gamze Korkmaz, Antalya kampında AA muhabirine, muaythai dünya şampiyonasına sıkı hazırlandıklarını söyledi.

Günde çift idman yaptıklarını ifade eden Gamze, "Hedefimiz, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Sabah koşu veya kuvvet antrenmanlarımız oluyor. Akşam da teknik, taktik, koordinasyon antrenmanlarımız oluyor. Tatvan'da bu spora başladığımızda sadece erkeklerin yapabileceğine inanılıyordu. Kız sporcular yoktu. Bizim başarılarımızla kadın sporcu sayısı arttı." dedi.

Korkmaz kardeşlerin en küçüğü Özlem Melek ise "Ablamlarla 10 yıla birçok Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları sığdırdık. Şimdi büyükler kategorisindeki muaythai dünya şampiyonasına Gamze ablamla katılacağım. Hedefimiz, orada da birinci olup başarılarımıza yenilerini eklemek." diye konuştu.

Kız kardeşlerin en büyüğü 25 yaşındaki Tuğçe Korkmaz da kendisinin bu yıl dünya şampiyonasına katılmayacağını, kardeşlerine destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Kardeşlerinin dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandığını vurgulayan Tuğçe, "Umarım dünya şampiyonu olup, ülkemize altın madalya getirirler. Başarılarımız örnek oluyor. Bu yüzden mutluyuz. Üç kız kardeş aynı organizasyonda dünya şampiyonluğunu kazanmak en büyük hayalimiz." ifadesini kullandı.

Hedefleri büyük

Muaythai Milli Takımlar Teknik Direktörü Ömer Uğur, sporcularını dünya şampiyonasına daha iyi hazırlamak amacıyla deniz seviyesinde Antalya'da ve yüksek rakımda Tatvan'da kamplar planladıklarını belirtti.

Üç kız kardeşin başarılarından övgüyle bahseden Uğur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kızlarımızın hedefleri büyük. Muaythai sporuna büyük emek veriyorlar. Gamze, Bitlis Eren Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Tuğçe, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Özlem Melek de Bitlis Eren Üniversitesinde aynı bölümde öğrenimlerine devam ediyorlar. Korkmaz kardeşler, hem üniversiteye gidip hem profesyonel muaythai yaparak şampiyonluklara ulaşan nadir sporculardan. Üç kız kardeşle gurur duyuyoruz."

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