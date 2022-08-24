Kopenhag, Trabzon'da cehennemi yaşayacak

Danimarka'da 2-1'lik mağlubiyetle turu rövanşa bırakan Bordo Mavililer'in grup vizesi almak adına en büyük gücü kuşkusuz bu gece stadı hınca hınç dolduracak olan taraftarı... Geçen sezon en kritik haftalarda verdiği destekle takımı adeta bir kişi fazla oynatan Trabzonspor tribünleri, Kopenhag maçında da iş başında olacak. Danimarka temsilcisi, Parken'deki atmosferin katbekat fazlasını Medikal Park Stadı'nda yaşayacak.



Biletleri çok kısa süre içerisinde tüketen taraftarlar, görsel şovlar için de yoğun mesai içerisinde. Takımı stada büyük bir coşkuyla uğurlamaya hazırlanan Trabzonlular, aynı zamanda rakibi de stadyum çevresinde karşılayacak. Binlerce meşalenin kullanılacağı organizasyonda daha rakip stada girmeden baskıyı hissedecek.



Her şey Şampiyonlar Ligi için



Taraftar gruplarının Şampiyonlar Ligi için tek yürek olacağı gecede özel koreografilerin yanı sıra desibel rekoru da denecek. Takımlarını uzun bir aradan sonraDevler Ligi arenasında izlemek isteyen taraftar üzerine düşeni fazlasıyla yapacak.





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