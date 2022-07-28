Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında BATE Borisov ile karşı karşıya geldi.



Konyaspor'un 3-0 kazandığı ilk maçın rövaşında Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz bu kez 2-0'lık skorla kazandı.



Mücadelede Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Amir Rahmanovic ve 43. dakikada Francisco Calvo kaydetti.



Konyaspor'da Sokol Cikalleshi 73. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Konyaspor, bu skorun ardından UEFA Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Konyaspor'un, bu turdaki rakibi Vaduz oldu. Temsilcimiz ilk maçı 4 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 11 Ağustos'ta Konya'da oynayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında kaleci Kudravets topu uzaklaştırdı.



12. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında kale sahası içinde Cikalleshi topa dokunamadı.



15. dakikada Gromyko'nun ceza yayının sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



18. dakikada Çekiçi'nin pasında Hadziahmetovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets güçlükle topu kornere çeldi.



21. dakikada sol kanattan çizgiye inen Bytyqi'nin ortasında Muric'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kudravets'te kaldı.



29. dakikada Muric'in kaleye gönderdiği top, kaleci Kudravets'ten döndü. Altıpas üzerinde topla buluşan Çekiçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



37. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Muric'in içeriye gönderdiği topun kontrolünü sağlayan Rahmanovic'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0



43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Hadziahmetovic'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





66. dakikada Çekiçi'nin sağ kanattan pasına hareketlenen Muric'in ayak dışıyla ortasında Cebrail Karayel'in kafa vuruşunda, kaleci Kudravets direk dibinden topu kornere çeldi.



68. dakikada Muhammet Demir'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets gole izin vermedi.



73. dakikada Konyaspor sahada 10 kişi kaldı. Cikalleshi'nin rakibine müdahalesinin ardından hakem Novak Simovic, bu oyuncuya 2'nci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.



Karşılaşma, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 69 Kahraman Demirtaş), Guilherme (Dk. 46 Yasir Subaşı), Hadziahmetovic (Dk. 46 Pavicic), Muric, Çekiçi, Rahmanovic (Dk. 59 Muhammet Demir), Bytyqi (Dk. 59 Amilton), Cikalleshi



BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Dk. 46 Oreshkevich), Filipovic, Bordachev (Dk. 50 Bane), Malkevich, Dragun (Dk. 60 Sazonchik), Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic (Dk. 60 Dostanic), Vasilevich (Dk. 65 Sotnikov)



Goller: Dk. 37 Rahmanovic, Dk. 43 Calvo (Konyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 73 Cikalleshi (Konyaspor)



Sarı kart: Dk. 73 Çekiçi (Konyaspor)





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