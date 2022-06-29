Konyaspor'da Muhammet Demir sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor'da son olarak gündeme Muhammet Demir geldi.



Alınan bilgiye göre 30 yaşındaki Konyaspor'un futbolcu ile görüşmelerin sürdüğü ancak henüz imza aşamasına gelinmediği ifade edildi.



Yeni Meram'da yer alan habere göre, konunun birkaç gün içinde netleşeceği ve olumlu sonuçlanması halinde imzaların atılacağı belirtildi. Muhammet Demir, geçen sezon Süper Lig'de 6 gole imza attı. 2 sezon önce de Konyaspor ile anlaşan ve Konya'ya gelen Demir ile verginin ödemesi noktasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü sözleşme imzalanamamıştı.



Öte yandan Konyaspor'da bu transferin dışında forvete şartların oluşması halinde bir yabancı ismin daha alınabileceği öğrenilirken, bu konuda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Ayrıca Konyaspor transfer komitesi, geçtiğimiz sezon Olympiakos'tan kiralanan Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı da listenin son sırasında tutmaya devam ediyor.





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