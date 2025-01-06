Kolo Muani'ye Avrupa radarı

Avrupa kulüplerinde transfer çalışmaları hızla sürüyor.



Ocak ayında kulübünde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden bir tanesi ise Paris Saint Germain forması giyen Randal Kolo Muani.



Fabrizio Romano'ya göre Fransız yıldız, bu transfer döneminde PSG'den ayrılacak.



AVRUPA'DAN BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR



26 yaşındaki forvet oyuncusu ile ilgilenen kulüpler arasında Juventus, Tottenham ve Manchester United da bulunuyor.



GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da Randal Kolo Muani için nabız yoklamıştı.



KOLO MUANI'NIN PERFORMANSI



Kolo Muani, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 14 maçta yalnızca 453 dakika süre bulabildi. Bu süre zarfında 2 gol 1 asistlik katkı yapan Fransız forvet, geçen sezonun başında Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya transfer edilmişti.