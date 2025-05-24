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Kocaelispor'un sportif direktörü Metin Özkan oldu

Kocaelispor'da sportif direktörlük görevine Metin Özkan getirildi.

calendar 24 Mayıs 2025 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'un sportif direktörü Metin Özkan oldu
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da sportif direktörlük görevine Metin Özkan getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında kulübün sportif direktörlük görevine Metin Özkan, yardımcılığına Selçuk Kösemen'in getirilmesine karar verildiği kaydedildi.


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