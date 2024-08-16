Kocaelispor'un Ryan Mendes'i var

Kocaelispor, Pendikspor deplasmanında Ryan Mendes'in iki golüyle kazandı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'un Ryan Mendes'i var
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16 Ağustos 2024 22:56
Son güncelleme 16 Ağustos 2024 23:04
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor 2-1'lik skorla kazandı.

7. dakikada golü ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen Ryan Mendes, 37. dakikada Kocaelispor'u öne geçirdi.

1-0 biten ilk yarının ardından Emeka Eze, 66. dakikada skora dengeyi getirdi.

Ryan Mendes, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Kocaelispor'a galibiyeti getirdi.

Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte lige 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Pendikspor ise ilk puan kaybını yaşadı ve 3 puanda kaldı.

Kocaelispor, gelecek hafta Erzurumspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Adanaspor deplasmanına gidecek.

Stat: Pendik
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Abdülhamit Söyler
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 90+1 Erdem Çalık), Murat Akça, Welinton, Sequeira, Mesut Özdemir, Kappel (Dk. 70 Muhammet Enes Erdem), Bekir Karadeniz (Dk. 46 Hasan Kılıç), Gökcan Kaya, Burak Süleyman (Dk. 46 Sandro Lima), Eze
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Mehmet Yılmaz), Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 81 Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 72 Beridze), Caktas (Dk. 72 Burak Öksüz), Mendes, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Marcao)
Goller: Dk. 37 ve 86 Mendes (Kocaelispor), Dk. 66 Eze (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Oğulcan Çağlayan, Dk. 57 Appindangoye, Dk. 76 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

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