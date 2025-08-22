22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Kocaelispor, Fenerbahçe maçı iddialarını yalanladı

Kocaelispor, Fenerbahçe maçında deplasman tribünü biletlerinin büyük kısmının bloke edildiği iddialarını yalanladı. Kulüp, 2.100 biletin yalnızca 125'inin taraftar derneğine ayrıldığını, kalan biletlerin ise genel satışta tükendiğini açıkladı.

calendar 22 Ağustos 2025 15:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Fenerbahçe maçı iddialarını yalanladı
Kocaelispor, yarın deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı için satışa çıkarılan misafir tribün biletlerinin çoğunun bloke ettirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın deplasman tribün biletlerinin satışa çıktığı an itibarıyla tükendiğini belirtti.

Bununla ilgili sosyal medyada Kocaelispor'un, satışa çıkarılan biletlerin çoğunu bloke ettirdiğine dair asparagas, hiçbir somut veriye dayanmayan, hakikate muhalif paylaşımlar olduğunu tespit ettiklerini aktaran Genç, "Yarın oynanacak müsabakada, kulübümüz için ayrılan 2 bin 100 biletin rakibimizle yapılan istişareler sonucunda taraftar derneğimize teslim edilmek üzere sadece 125 adeti satışa kapattırılmış olup kalan 1975 bilet Passolig sisteminde genel satışa çıkarılmış ve tamamı bireysel olarak taraftarlarımızca satın alınmıştır." ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
