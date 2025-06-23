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Kocaelispor'da Haller çılgınlığı!

Transfer sezonunun hareketli geçtiği Kocaelispor'da taraftarların gözü kulağı yönetime çevrildi. Sosyal medyada adeta gündem olan istek ise oldukça iddialı: Sebastien Haller!

calendar 23 Haziran 2025 12:15 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 13:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kocaelispor'da Haller çılgınlığı!
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Kocaelispor taraftarı, dünya futbolunun tanınmış isimlerinden biri olan Fildişi Sahilli golcü Sebastian Haller'in transfer edilmesini istiyor. Başta Twitter olmak üzere çeşitli platformlarda "Haller Kocaelispor'a" etiketleriyle çağrı yapan taraftarlar, kulüpten büyük bir ses getirecek transfer hamlesi bekliyor.

Sosyal Medyada Haller Fırtınası

Taraftarlar Haller'in eski performanslarından videolar paylaşırken, "Yuvaya hoş geldin Haller" temalı görseller ve mesajlarla beklentilerini ortaya koydu. Kimi taraftarlar, "Kocaelispor tarihinin en büyük transferini yapmalı" derken, kimileri de bu hamlenin Süper Lig yolunda büyük motivasyon sağlayacağını savundu.


Gerçekçi mi, Hayal mi?

Borussia Dortmund ve Ajax gibi dev kulüplerde forma giyen, 2024 yılında yaşadığı sağlık sorunlarını atlattıktan sonra yeniden sahalara dönen 30 yaşındaki golcünün, kariyerine Avrupa'da mı yoksa farklı bir pazarda mı devam edeceği henüz netleşmiş değil. Ancak Kocaelispor taraftarının bu yöndeki ısrarlı çağrısı, kulüp yönetimini nasıl bir açıklamaya zorlayacak merak konusu oldu.

Yönetim Sessizliğini Koruyor

Kocaelispor cephesinden henüz bu iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, futbol kamuoyu bu isteğin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda ikiye bölünmüş durumda. Ancak görünen o ki, taraftarın hayalleri büyük ve beklentileri yüksek. [Kocaeli Gazetesi]


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