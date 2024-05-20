Denver Nuggets koçu Michael Malone, takımının Minnesota Timberwolves'a karşı 20 sayılık farkın ardından mağlup olmasıyla ilgili soru soran muhabire kızdı.



Malone, Nuggets'ın Batı Konferansı playoff yarı final serisinin 7. maçında Timberwolves'a karşı 20 sayılık farktan 98-90 skorla kaybettiği ve NBA şampiyonluğu hayallerine veda ettiği maçla ilgili gelen soruya şu şekilde tepki gösterdi:



"Sonraki soruyu alayım. Sezon bitti, asıl zor olan bu. Yemişim 20 sayı önde olmayı. Sezon bitmiş, daha ne olacak. Aptal aptal sorular..."



Nuggets bu serinin bir başka maçında da 100 sayı barajını geçememiş ve Wolves takımına hücumda zorlanmasına rağmen 98-90 yenildi. Takım savunma yoğunluğunu artırmasına rağmen, Wolves mücadeleyi bırakmadı ve son çeyrekte galip gelmeyi başardı.



Nikola Jokic 34 sayı ve 19 ribaundlık performansıyla dikkat çekerken, Jamal Murray de 35 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Başka hiçbir Nuggets oyuncusu ise çift haneli sayılara ulaşamadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU