Kobe'nin helikopteri nasıl kaza yaptı?

Dünyanın ağladığı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin nedeni henüz açıklanmadı ancak kazayı ilk duyuran magazin sitesi TMZ kule konuşmaları ve görgü tanığı ifadelerini bir araya getirdi.İddialara göre kaza sadece 15 dakika içerisinde gerçekleşti ve yoğun sisli havaya rağmen helikopter kaldırıldı.iddia ediliyor.TMZ'nin haberinde 09:30'da Burbank Havalimanı'ndaki kontrol kulesi ile temasa geçen helikopter pilotu 15 dakika boyunca olduğu yerde daire çizdi ve görüş açısının darlığı nedeniyle batıya doğru yöneldi. Saat 09:40 civarında ise daha yoğun bir havayla karşılaşanBu dönüş sırasında 1200 feetten 2000 feete kadar helikopterin yükseldiği ve kazayı da bu tırmanışın getirdiği iddia ediliyor.Saat 09:45 olduğunda ise 1700 feet yükseklikte dağa çakılan helikopterde malesef kurtulan olmadı.dağa çakılan helikopterin anında alev aldığı da görgü tanıkları tarafından paylaşıldı.