Golden State Warriors guardı Klay Thompson, ligde "4-5 yılı" kaldığını söyleyerek, bu süreçte her anı kucaklamanın önemini vurguladı.



Sakatlıklarla dolu iki yılın ardından geçtiğimiz yıl sahalara dönüş yapan Thompson, bu tecrübe sonrası kariyerine yaklaşımında ne gibi değişiklikler olduğunu paylaştı.



LA Clippers yıldızı Paul George ile Podcast P'de konuşan Klay, zihniyetinin geçirdiği dönüşümden şu şekilde bahsetti:



"Kariyerinizin başlarında elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığınız dönemlerin güzel bir tarafı da, baskı hissetme anlamında biraz daha rahat olabilmeniz."



Thompson, büyük bir oyuncu olma arzusuna sahip olduğu ligdeki ilk günlerini hatırlarken, All-Star ve All-NBA takımlarına seçilme gibi başarılar peşinde koştuğu bu süreçte bazen olan biteni gözden kaçırdığını, ancak zamanla NBA hayatının her yönünü takdir etmeyi öğrendiğini belirtti:



"Mümkün olduğu kadar her şeyin içinde yer almanız lazım, çünkü bu ligde oynamak büyük bir ayrıcalık. Babamla da bunun hakkında konuşmuştuk çünkü o farklı bir dönemde oynamıştı. Uçakla seyahat etmiyorlardı, kendi çamaşırlarını yıkamak zorundaydılar, takım yemeği falan yoktu. İşlerin ne kadar ilerlediğine bir bakın. Artık lüks otellerde kalıyoruz, uçakta kumar oynayabiliyoruz. Her şey çok farklı. Bu işi yapabildiğimiz için çok şanslıyız.



Artık farkındalığım daha yüksek ve her şey için çok minnettarım. Sadece bu maratonun tadını çıkarıyorum. 4-5 yılım kaldığının farkındayım, bu yüzden her günümün tadını çıkaracağım."



Thompson, 69 maç oynadığı geçtiğimiz sezonu 21.9 sayı, 4.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarla tamamlamıştı.