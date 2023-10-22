Kızılyıldız'da yeni başantrenör Ioannis Sfairopoulos oldu

Kızılyıldız'da, EuroLeague'de sezona 1 galibiyet 3 mağlubiyet ile başlanmasının ardından tecrübeli başantrenör Dusko Ivanovic ile yollar ayrılmıştı.
Kızılyıldız, Dusko Ivanovic'ten boşalan başantrenörlük görevine 56 yaşındaki Yunan koç Ioannis Sfairopoulos'un getirildiğini açıkladı.
Kariyerinde Olympiakos ve Maccabi Tel-Aviv gibi takımları çalıştıran Ioannis Sfairopoulos 2 defa Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 3 defa İsrail Ligi şampiyonluğu ve bir tanesi Yunanistan Ligi'nde, iki tanesi de İsrail Ligi'nde olmak üzere toplamda üç defa "yılın koçu" ödülünü de kazandı.
Kızılyıldız, Dusko Ivanovic'ten boşalan başantrenörlük görevine 56 yaşındaki Yunan koç Ioannis Sfairopoulos'un getirildiğini açıkladı.
Kariyerinde Olympiakos ve Maccabi Tel-Aviv gibi takımları çalıştıran Ioannis Sfairopoulos 2 defa Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 3 defa İsrail Ligi şampiyonluğu ve bir tanesi Yunanistan Ligi'nde, iki tanesi de İsrail Ligi'nde olmak üzere toplamda üç defa "yılın koçu" ödülünü de kazandı.