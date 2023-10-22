Kızılyıldız'da yeni başantrenör Ioannis Sfairopoulos oldu

Kızılyıldız'da başantrenör Dusko Ivanovic ile yolların ayrılmasının ardından Ioannis Sfairopoulos takımın başına getirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Kızılyıldız'da yeni başantrenör Ioannis Sfairopoulos oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2023 16:33
Kızılyıldız'da, EuroLeague'de sezona 1 galibiyet 3 mağlubiyet ile başlanmasının ardından tecrübeli başantrenör Dusko Ivanovic ile yollar ayrılmıştı.

Kızılyıldız, Dusko Ivanovic'ten boşalan başantrenörlük görevine 56 yaşındaki Yunan koç Ioannis Sfairopoulos'un getirildiğini açıkladı.

Kariyerinde Olympiakos ve Maccabi Tel-Aviv gibi takımları çalıştıran Ioannis Sfairopoulos 2 defa Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 3 defa İsrail Ligi şampiyonluğu ve bir tanesi Yunanistan Ligi'nde, iki tanesi de İsrail Ligi'nde olmak üzere toplamda üç defa "yılın koçu" ödülünü de kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery