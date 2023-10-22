Kızılyıldız'da yeni başantrenör Ioannis Sfairopoulos oldu

Kızılyıldız'da, EuroLeague'de sezona 1 galibiyet 3 mağlubiyet ile başlanmasının ardından tecrübeli başantrenör Dusko Ivanovic ile yollar ayrılmıştı.



Kızılyıldız, Dusko Ivanovic'ten boşalan başantrenörlük görevine 56 yaşındaki Yunan koç Ioannis Sfairopoulos'un getirildiğini açıkladı.



Kariyerinde Olympiakos ve Maccabi Tel-Aviv gibi takımları çalıştıran Ioannis Sfairopoulos 2 defa Yunanistan Ligi şampiyonluğu, 3 defa İsrail Ligi şampiyonluğu ve bir tanesi Yunanistan Ligi'nde, iki tanesi de İsrail Ligi'nde olmak üzere toplamda üç defa "yılın koçu" ödülünü de kazandı.



