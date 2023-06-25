Kingsley Schindler, Süper Lig ekiplerinin listesinde

Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Köln'de geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Kingsley Schindler, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.
Türkiye'de transfer sezonu resmi olarak yarın başlıyor. Süper Lig ekiplerinin de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.
Samsunspor başta olmak üzere birçok taliplisi olan Kingsley Schindler, son olarak Bundesliga'da Köln forması giyerken Adana Demirspor, Samsunspor ve Başakşehir ilgilenmişti. Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Ganalı futbolcu, takımına 3 asistlik katkı sağladı.
TRABZONSPOR DA LİSTEYE ALDI
Adana Demirspor ekibi oyuncunun durumuyla yakından ilgilenirken, Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'un da oyuncuyla iletişim halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca kanat takviyesi için çalışmalarına devam eden Başakşehir de Schindler'in durumunu yakından takip ediyor. Sağ bek arayışı içinde olan Trabzonspor'un da Ganalı oyuncuyu listesine aldığı öğrenildi.
Türkiye'de transfer sezonu resmi olarak yarın başlıyor. Süper Lig ekiplerinin de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.
Samsunspor başta olmak üzere birçok taliplisi olan Kingsley Schindler, son olarak Bundesliga'da Köln forması giyerken Adana Demirspor, Samsunspor ve Başakşehir ilgilenmişti. Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Ganalı futbolcu, takımına 3 asistlik katkı sağladı.
TRABZONSPOR DA LİSTEYE ALDI
Adana Demirspor ekibi oyuncunun durumuyla yakından ilgilenirken, Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'un da oyuncuyla iletişim halinde olduğu öğrenildi. Ayrıca kanat takviyesi için çalışmalarına devam eden Başakşehir de Schindler'in durumunu yakından takip ediyor. Sağ bek arayışı içinde olan Trabzonspor'un da Ganalı oyuncuyu listesine aldığı öğrenildi.
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