King ve Crespo mecburen gitti

Sezon başında F.Bahçe'den, 10 Haziran tarihinde düğün yapmak için izin alan Miguel Crespo ve Joshua King, deprem nedeniyle maç takvim sarkınca kupa finalinden önce İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldı.



İki futbolcu da sezon başında, lig ve kupa maçlarının tamamlanmasının ardından düğün yapmak için kulüpten izin alırken, 10 Haziran için davetlileri çağırarak, mekan ve otel rezervasyonlarını yaptıkları öğrenildi. Ancak 6 Şubat'ta Türkiye'yi yasa boğan büyük deprem felaketi yaşandı.



Deprem nedeniyle lige verilen ara yüzünden maç takvimi değişti ve kupa finali de Mayıs ayı sonundan 11 Haziran'a kaydırıldı.



SEZONU KAPATTILAR



Her iki futbolcu da düğün işlemlerini önceden yaptıkları için kupa finalinde oynayamadan İstanbul'dan ayrılarak sezonu erken kapatmış oldular.



Maçtan 1 gün önce Joshua King Yunanistan'ın Mikonos adasında, Miguel Crespo da Portekiz'de evlenecek.



