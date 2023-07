Kick boksçu özel harekat polisi, yeni şampiyonluk için çalışıyor

Van'da vatandaşların huzur ve güvenliği için ekip arkadaşlarıyla görev yapan Gülle, boş zamanlarında ise 17-26 Kasım'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor.Bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda önemli başarılar elde eden ve 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda şampiyon olan Gülle, hem görevini hem de yıllardır emek verdiği kick boks sporunu başarıyla sürdürüyor.Silah arkadaşlarıyla sürekli eğitimlere katılarak her an göreve hazır olan Gülle, Özel Harekat Şubesi yerleşkesindeki spor salonunda yaptığı antrenmanlarla da yeni bir uluslararası şampiyonluk elde etmek için ter döküyor.Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Portekiz'de yapılacak Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil ederek Türk bayrağını gönderde dalgalandıracağını söyledi.Kick bokstaki başarılarının büyük bölümünü Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübüne katıldıktan sonra elde ettiğini belirten Gülle, kick boks sayesinde hem ülkeyi hem de emniyet teşkilatını uluslararası arenada temsil etme imkanı bulduğunu dile getirdi.Asli önceliğinin her zaman görevi olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:"Görevimizi aksatmadan çalışmaya davam ediyoruz. Antrenmanlarımız ağır geçiyor çünkü sorumluluğumuz büyük. Ülkemizi en iyi yere taşımaya çalışıyoruz. Dünya şampiyonası, en iyi sporcuların katıldığı bir turnuva olduğu için buna göre hazırlık yapıyoruz. Sporculuktan önce mesleğimiz polislik. Bu sporla uğraşan gençler polis olduğumu öğrenip elde ettiğim başarıları görünce polisliğe ilgi duyuyorlar. Bunu görünce gururlanıyoruz. Gençlere örnek olmak benim için gurur verici. Amacımız katıldığımız turnuvalarda bayrağımızı göndere çektirip en zirvede görmek. O bize ayrı bir gurur veriyor. Hem sahada vatanımızı müdafaa ediyor hem de ringlerde bayrağımızı dalgalandırıyoruz. İnşallah zirveye çıkmayı da hedefliyoruz."Azimle çalışarak, arkadaşlarının desteğini alarak önemli başarılar elde ettiğini anlatan Gülle, "2018'de özel harekat polisi oldum. Gazi abilerimizin kurduğu Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesinde maçlara çıkmaya başladım. Geçen yıl Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 67 kiloda 'full contact' stilinde birinci oldum. Ardından 11-20 Kasım'da Antalya'da yapılan Avrupa Kick Boks Büyükler Şampiyonası'nda da aynı dalda şampiyonluk nasip oldu. Bu yıl mayıs ayında 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda şampiyon oldum. Portekiz'de 17-26 Kasım'da yapılacak Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi, bayrağımızı ve teşkilatımızı en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Gülle, elde ettiği başarılarda Van ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve emniyet teşkilatının büyük katkısının olduğunu sözlerine ekledi.