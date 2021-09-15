Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgü yağdırdı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Eintracht Frankfurt'un kalecisi Kevin Trapp açıklamalar yaptı.



Karşılaşmanın oynanacağı Deutsche Bank Park'ta düzenlenen basın toplantısınnda konuşan Kevin Trapp takımın motivasyonunun yüksek olduğunu, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi takımlarla rekabet edeceklerini söyledi.



Trapp, milli takımdan tanıdığı Mesut Özil'in çok sakin bir kişiliğe sahip olduğunu, ancak o dönemden sonra iletişim kurmadığını anlatan Trapp, "Kendini Fenerbahçe'de iyi hissettiğini varsayıyorum. Bu adımı attı. Bunun için sebepleri olmuştur kesinlikle. O bir futbol yıldızı. Çok tanınmış. Almanya Milli Takımı'nda ve oynadığı takımlarda çok iyi performans sergiledi. Milli takımla dünya şampiyonu oldu. Bunda büyük payı vardı. Kariyerinde çok şey başardı. Çok kimsenin takip ettiği bir futbolcu. En iyilerle, büyük takımlarla rekabet edeceğimize seviniyoruz." diye konuştu.



Mesut Özil'in kaliteli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Trapp, "Mesut'un yeteneğinden ve kalitesinden pek bir şey kaybettiğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.



