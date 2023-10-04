Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Draymond Green'in sakatlığından ötürü oynamayacağı süreçte diğer takımların uzun forvetlerini savunma görevini Klay Thompson'ın üstleneceğini söyledi.



Kariyerini sonlandırabilecek düzeyde iki sakatlıktan dönerek geçtiğimiz sezon 21,9 sayı ortalama yakalamış olan Klay'in, Warriors'taki uzun forvet rotasyonuna katılarak farklı bir role sahip olacağı bildirildi.



Kerr, Stephen Curry, Chris Paul, Andrew Wiggins ve Kevon Looney'den oluşan kadroda Thompson'ı, sakatlığından ötürü hazırlık maçlarında forma giyemeyecek olan Draymond'ın yerine uzun forvet olarak oynatma niyetini şu şekilde açıkladı:



"Eğer Cumartesi günü önceden konuştuğumuz kadroyu oynatırsak, Klay dört numarayı savunacak kişi olacak. Fiziksel olarak oldukça güçlü. Adam değişmelerinden sonra alçak posttaki oyuncuları savunmaya alışkın. Klay'in bu yıl dört numaraları savunabileceğini düşünüyoruz. Kendisine bu pozisyondayken ikili oyunları savunma görevini vermeyi planlıyoruz, ki bu onun için farklı bir iş olacak."



Kerr ayrıca, bu durumun Thompson için tek seferlik bir gelişme olmayacağını ve Curry ile Paul'un aynı anda sahada yer aldığı kadrolara uyum sağlamak için bu rolü daha sık oynamaya alışması gerektiğini sözlerine ekledi.



