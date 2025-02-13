Keny Arroyo'nun annesinden 10 numara itirafı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun annesi Silvia Alvarado, oğlunun transferi ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Keny Arroyo'nun annesinden 10 numara itirafı!
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13 Şubat 2025 12:50
Son güncelleme 13 Şubat 2025 13:00
Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo'nun annesi Silvia Andrado, El Comercio'ya açıklamalarda bulundu. 

Oğlunun transferiyle ilgili konuşan Andrado, "10 numarayla ilgili olarak, birçok yorumcunun söylediğinin aksine o istemedi. Oğlum, 10 numarayı talep etmedi, 7 numarayı istedi. Kulüp, ona 10 numarayı vermeye karar verdi. Kendisiyle gurur duyuyor. Bana 'Anne, elimden gelen her şeyi yapmalıyım ve kendimi kanıtlamalıyım. Bana 10 numarayı vereceklerini hiç beklemiyordum ama bu numaraya layık olacağım. Sahada fark yaratacağım, anne' dedi." sözlerini sarf etti.


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