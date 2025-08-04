Keny Arroyo'da motivasyon sorunu

03 Ağustos
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2-1
03 Ağustos
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
3-2
03 Ağustos
Hannover 96-Kaiserslautern
1-0
03 Ağustos
Magdeburg-E.Braunschweig
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03 Ağustos
Genk-Royal Antwerp
1-1
03 Ağustos
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0-2
03 Ağustos
Union St.Gilloise-OH Leuven
5-0
03 Ağustos
Sporting Charleroi-St.Truiden
1-1
03 Ağustos
Grazer AK-Austria Wien
2-2
03 Ağustos
Rapid Wien-BW Linz
1-0
03 Ağustos
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2-1
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Sion-Lugano
4-0
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1-1
03 Ağustos
Akron Togliatti-S. Moskova
1-1
03 Ağustos
Baltika-Torpedo Moscow
0-0IPT
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3-2
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0-2
03 Ağustos
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1-3
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2-0
03 Ağustos
Stroemsgodset-FK Haugesund
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03 Ağustos
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03 Ağustos
Cracovia-Lechia Gdansk
2-2
03 Ağustos
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Falkirk-Dundee United
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Atletico MG-Red Bull Bragantino
2-1
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Ceara-Flamengo
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1-2
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Karpaty-Polissya Zhytomyr
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Angers-Olympique Saumur
2-0
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Tottenham-Newcastle
1-1
03 Ağustos
Ajax-AS Monaco
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ADO Den Haag-Olympiakos
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Leicester City-Fiorentina
2-0
03 Ağustos
Cremonese-Pro Patria
3-0
03 Ağustos
Kayserispor-Göztepe
0-0IPT
03 Ağustos
Lecce-Carrarese
1-0
03 Ağustos
Maritimo-Nacional
3-0
03 Ağustos
Sudtirol-Verona
2-2
03 Ağustos
SSC Napoli-Brest
1-2
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Real Oviedo-Helmond
1-0
03 Ağustos
Girona-Wolves
2-1
03 Ağustos
FC Porto-Atletico Madrid
1-0
03 Ağustos
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M. United-Everton
2-2
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Dalian Yingbo-Qingdao Hainiu
2-0
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2-2
03 Ağustos
Wuhan Three Towns-Changchun Yatai
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Keny Arroyo'da motivasyon sorunu

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Keny Arroyo, Beşiktaş'ta istediği süreleri alamaması sebebiyle motivasyon anlamında sıkıntılar yaşıyor.

calendar 04 Ağustos 2025 09:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Keny Arroyo'da motivasyon sorunu
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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Keny Arroyo, motivasyon anlamında Beşiktaş'ta sorunlar yaşıyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Independiente'den Keny Arroyo'yu 5.6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Ancak siyah-beyazlılar, büyük beklentilerle İstanbul'a getirdiği genç oyuncudan istediği verimi alamıyor.


Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Arroyo'ya Avusturya Kampında oynanan 3 maçta da ilk 11 olarak şans vermişti, ancak Norveçli çalıştırıcı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Shaktar Donetsk maçlarında 19 yaşındaki oyuncuya hiç süre vermedi.

Bu yaşananlar sonrasında Beşiktaş'ta istediği süreleri alamayan Arroyo'nun motivasyon anlamında düşüş yaşadığı da belirtildi.

PERFORMANSI

Arroyo geçtiğimiz sezonda 12 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol attı.

 
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