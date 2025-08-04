Keny Arroyo'da motivasyon sorunu

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Keny Arroyo, motivasyon anlamında Beşiktaş'ta sorunlar yaşıyor.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Independiente'den Keny Arroyo'yu 5.6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Ancak siyah-beyazlılar, büyük beklentilerle İstanbul'a getirdiği genç oyuncudan istediği verimi alamıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Arroyo'ya Avusturya Kampında oynanan 3 maçta da ilk 11 olarak şans vermişti, ancak Norveçli çalıştırıcı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Shaktar Donetsk maçlarında 19 yaşındaki oyuncuya hiç süre vermedi.
Bu yaşananlar sonrasında Beşiktaş'ta istediği süreleri alamayan Arroyo'nun motivasyon anlamında düşüş yaşadığı da belirtildi.
PERFORMANSI
Arroyo geçtiğimiz sezonda 12 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol attı.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Independiente'den Keny Arroyo'yu 5.6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Ancak siyah-beyazlılar, büyük beklentilerle İstanbul'a getirdiği genç oyuncudan istediği verimi alamıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Arroyo'ya Avusturya Kampında oynanan 3 maçta da ilk 11 olarak şans vermişti, ancak Norveçli çalıştırıcı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Shaktar Donetsk maçlarında 19 yaşındaki oyuncuya hiç süre vermedi.
Bu yaşananlar sonrasında Beşiktaş'ta istediği süreleri alamayan Arroyo'nun motivasyon anlamında düşüş yaşadığı da belirtildi.
PERFORMANSI
Arroyo geçtiğimiz sezonda 12 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol attı.