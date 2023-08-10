Kent: "5 gol bulabilirdik"

Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent, Maribor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Kent: '5 gol bulabilirdik'
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10 Ağustos 2023 23:46
Son güncelleme 10 Ağustos 2023 23:47
Fenerbahçe forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, Maribor karşısındaki 3-1'lik galibeyeti değerlendirdi.

Kent, "Szymanski iyi bir iş çıkardı. oyuna girdikten sonra maça olan etkisini gördük. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

Kent ayrıca, "Her maç farklı oluyor. genel anlamda kontrol bizdeydi. Topa sahip olan taraf bizdik ve fazlasıyla şanslar yarattık. Belki 5 gol de bulabilirdik ama olmadı. Orada alacağımız iyi bir galibiyetle tur atlamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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