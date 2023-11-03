Kenneth Omeruo: "Galatasaray, Avrupa'nın en iyilerinden"

Kasımpaşa'da kaybedilen Galatasaray karşılaşması sonrasında Kenneth Omeruo açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kenneth Omeruo: 'Galatasaray, Avrupa'nın en iyilerinden'
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03 Kasım 2023 22:28
Kasımpaşa'nın Galatasaray'a 2-1 yendiği maçta takımının tek golünü atan Kenneth Omeruo açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Kenneth Omeruo "Takımımla gurru duydum. Burada oynamak kolay değil. Kimse bize şans vermiyordu ama sahada mücadele ettik. Bu takımın parçası olduğum için gururluyum." dedi.

Kenneth Omeruo ayrıca "Çok iyi hazırlandık, iyi oynadık ama yeterli olmadı. Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. İyi oynadık, bir şeyler alabilmeyi hak ettik ama olmadı. Yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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