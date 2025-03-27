Kenan Yıldız, İngilizlerin gözdesi oldu!

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, transferde İngiliz ekiplerinin gözdesi oldu.



PEŞİNDEKİ TAKIMLAR



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.



Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği belirtildi.



İtalyan ekibi, Kenan Yıldız'ı 80 milyon euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemiyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



