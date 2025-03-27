Kenan Yıldız, İngilizlerin gözdesi oldu!

Manchester United, Liverpool ve Chelsea, Juventus'tan milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgileniyor. Juventus, Kenan Yıldız'ı 80 milyon euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kenan Yıldız, İngilizlerin gözdesi oldu!
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27 Mart 2025 18:02
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, transferde İngiliz ekiplerinin gözdesi oldu.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United, Chelsea ve Liverpool, 19 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes'in söz konusu kulüplerin ilgisini Juventus'a ilettiği belirtildi.

İtalyan ekibi, Kenan Yıldız'ı 80 milyon euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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