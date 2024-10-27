Kenan Koçak: 'Önemli bir galibiyet aldık'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'u 4-2 yendikleri maçta takımının performansından dolayı gurur duyduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koçak, Ankaragücü taraftarının maç öncesi yaptığı koreografinin tüylerini diken diken ettiğini belirterek sözlerine başladı.



Taraftarın kendilerine büyük destek verdiğini aktaran Koçak, "Önemli bir galibiyet aldık, takımımla gurur duyuyorum. Sevinçliyiz ama fazla sevinmeye vaktimiz yok. Salı günü bir kupa maçımız var. Adım adım hedeflerimize ilerleyeceğiz. Futbolcuların özverisi çok büyüktü. Bu galibiyet futbolcularımın başarısıdır." dedi.



Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu'nun iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Kenan Koçak, "Tolga ile Efkan özel futbolcular. Aynı zamanda çok değerli insanlar. Onların da belli yapıları duyguları var. Kendileri tabii ki zor haftalar geçirdi burada. Hiçbir zaman karakterlerinden şüphe etmedim. Çok iyi çalışıyorlar. O yüzden takım olarak ilerlememiz lazım. Bugün de iyi oynamamıza rağmen her şeyi toz pembe görmeyeceğiz. Hedefimiz daha iyi olmak. Hep beraber takım olursak Ankaragücü taraftarıyla bir aile olursak başarılı oluruz. Şehrin desteğine ihtiyacımız var. Allah'ın izniyle Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor." ifadelerini kullandı.



