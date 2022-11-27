Spor Toto 1. Lig 15. hafta maçında Keçiörengücü ile Samsunspor karşılaştı.



Aktepe Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip Samsunspor 15. dakikada Gaetan Laura'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Keçiörengücü 54. dakika Ibrahim Olawoyin'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Samsunspor'un ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken, 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.



Keçiörengücü bu sonuçla puanını 25'e yükseltirken, Samsunspor puanını 24 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Denizlispor'u konuk edecek. Köçiörengücü ise Manisa FK deplasmanına gidecek.





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