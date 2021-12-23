Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor'u ağırladı.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Chouiar ve 36. dakikada Adem Büyük kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 57. dakikada Gavranovic ve 90+1. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.



Bu sonucun ardından 8 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, puanını 15 puanla 18. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Kayserispor ise 21 puanla 15. sırada yer buldu.



Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Sivasspor'u ağırlayacak.



SUMUDICA, 2. GOLDEN SONRA SECDE ETTİ



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımının attığı 2. gol sonrasında secde ederek kutlama yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



21. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Tetteh, ceza yayı üzerinde bulunan Adem Büyük'e pasını verdi. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.



25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ndong'un savunmanın arkasına bıraktığı topla buluşan Mounir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-0.



36. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta savunmadan topu kazanan Mounir, ceza sahası yayındaki Adem Büyük'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0.





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