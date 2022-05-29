Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları!

Yukatel Kayserispor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan final maçının ardından gözler yeni sezona çevrildi.



2021-2022 sezonunu 12 galibiyet, 11 beraberlik ve mağlubiyet alarak 47 puanla 14.sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Sivasspor ile final oynadı.



Kayseri haberde yer alan bilgiye göre, Sarı-kırmızılı ekip, finalde Sivasspor'a 3-2 kaybetti ve sezonu tamamladı. Bu karşılaşmanın ardından ise gözler yeni sezona çevrildi. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın verdiği rapora göre hareket edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gidecek ve kalacak oyuncularla görüşmeler yapacak.



Sarı-kırmızılı yönetim, hafta başında sezon planlamasını yapacak ve ilk olarak Teknik Direktör Hikmet Karaman ile görüşecek. Bu görüşmenin ardından ise transfer çalışmaları başlayacak.



Karaman ve ekibinin kalması durumunda ise çalışmalara hız kazanacak ve yeni rota belirlenecek.





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