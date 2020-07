Kayserispor cezadan kurtulmak için Mensah'ı satacak!

Süper Lig'den düşen Kayserispor, finansal sorunlar nedeniyle Atletico Madrid'e Mensah için gereken ödemeyi tamamlamış değil. Kayseri ekibi bu nedenle, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın gündemindeki Mensah'ı elinden çıkararak olası bir cezadan kurtulmak istiyor.



İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre; Kayserispor bonservisini 3.6 milyon avro karşılığında aldığı Mensah için, gerekli ödemeyi tamamlayamadığı durumda her an Atletico Madrid'le davalık olabilir.



"BORCU ÖDEYEN ALIR"



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada; "Atletico'ya olan borcumuzu ödemeliyiz. Bu da demektir ki; gerekli rakamı karşılayan her kulüp Mensah'ı alabilir." dedi.



İki Süper Lig devi Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Mensah, 2015 yılında Atletico Madrid'e 6 milyon avro karşılığında transfer edildi.



Ganalı orta saha buna rağmen, hiçbir zaman Atletico forması giymedi. Mensah, bu süreçte Getafe, Vitoria Guimaraes ve Kasımpaşa gibi kulüplerde kiralık olarak oynadı.