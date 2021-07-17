Kayserispor, Alibec'i Cluj'a kiraladı

Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Denis Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor, Alibec'i Cluj'a kiraladı
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17 Temmuz 2021 17:32
Denis Alibec
Denis Alibec
Kayserispor
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen futbolcu Denis Alibec'i Romanya'nın Cluj takımına kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya'nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de geçen sezon 15 maçta 2 gol kaydeden 30 yaşındaki Alibec, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada 1 gol sevinci yaşamıştı.

 

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