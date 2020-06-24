Kastamonu Belediyespor, Merve Durdu'yu transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, 24 yaşındaki kaleci Merve Durdu'yu renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kastamonu Belediyespor, Merve Durdu'yu transfer etti
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24 Haziran 2020 20:36
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, 24 yaşındaki kaleci Merve Durdu'yu renklerine bağladı.

Kastamonu Belediyespor'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Muratpaşa Belediyespor'da forma giyen Merve Durdu'nun, Türk Milli Takımı'nın da kalesini koruduğu hatırlatıldı.

Merve Durdu için "Ailemize hoş geldin." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Muratpaşa Spor Kulübünde forma giyen Merve Durdu, büyük ailemizin bir parçası oldu. Sporcumuz, gelecek sezon takımımızın başarısı için mücadele edecek." denildi.



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