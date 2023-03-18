Kasımpaşa, Selçuk İnan ile yolları ayırıyor

Kasımpaşa Kulübü ile teknik direktör Selçuk İnan'ın yolları ayrıldı.



Profesyonel futbol kariyerinin ardından Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenörlüğe başlayan Selçuk İnan, 22 Kasım 2022'de Kasımpaşa ile ilk teknik direktörlük tecrübesine başladı.



Kasımpaşa'da 12 lig maçına çıkan Selçuk İnan, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 7 kez yenilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorla yenilerek veda etmişti.



Kasımpaşa'nın resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.





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