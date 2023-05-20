Süper Lig 35. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Yasin Özcan kaydetti.



Kasımpaşa'da Fode Koita'nın 84. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u mağlup eden Kasımpaşa ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. İstanbulspor ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.



Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.



Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran Kasımpaşa, ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puan aldı. Bir maçı eksik olan Giresunspor ile puan farkını 9 yaptı. İstanbulspor ise 35 puanla küme hattının bir basamak üstünde yer aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Eysseric'in ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Jensen gole izin vermedi. Eysseric, dönen topu bu kez içeri çevirdi. Koita'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



33. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Eze'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta gitti.



İki takımın da fazla pozisyona giremediği müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yasin Özcan, Lokilo'yu çalımladıktan ve önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Jensen'in kolunun altından filelerle buluştu: 1-0.



64. dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.



88. dakikada İstanbulspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Lokilo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta top, kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. 89. dakikada Duhan Aksu'nun soldan ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Guri'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kale çizgisi önünde topa müdahale eden Djilobodji, gole izin vermedi.



Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek



Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 77 Mounir Chouiar), Hajradinovic (Dk. 77 Aytaç Kara), Malsa, Fall, Eysseric (Dk. 90 Tarkan Serbest), Mortadha, Koita (Dk. 90 Bahoken)



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Mahamadou Ba (Dk. 87 Kerem Şen), Muammer Sarıkaya (Dk. 81 Onur Ergün), Lokilo, Ethemi (Dk. 63 Topalli), Emir Kaan Gültekin (Dk. 63 Rroca), Eze (Dk. 81 Guri)



Gol: Dk. 58 Yasin Özcan (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 48 Yasin Özcan, Dk. 65 Fall (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Duhaney (İstanbulspor)



