05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-081'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-278'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-081'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-038'
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
1-178'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-078'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
0-050'
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
1-021'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-179'
05 Ekim
Everton-C.Palace
1-180'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
1-081'
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-080'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Kasımpaşa - Konyaspor maçında beraberlik!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Konyaspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

05 Ekim 2025 16:24
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa - Konyaspor maçında beraberlik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Konyaspor, 22. dakikada Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti ve deplasmanda ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Kasımpaşa, 72. dakikada Claudio Winck ile 1-1'lik beraberlik golünü buldu.


Maçta başka gol olmadı ve Kasımpaşa ile Konyaspor arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 9, bir maçı eksik Konyaspor 11 puana yükseldi.

Kasımpaşa, milli ara sonrası Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci kontrol etti.

22. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ndao'nun sol taraftan pasıyla ceza sahasına girerek çizgiye inen Umut Nayir'in çizgiden içeri çevirdiği topu Muleka altıpas çizgisinin önünden filelerle buluşturdu: 0-1.

37. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazın sert şutunda kaleci iki hamlede topa hakim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


49. dakikada Winck'in sağdan sert ortasında kaleci Deniz Ertaş'ın uzandığı topla arka direkte buluşan Szalai, müsait pozisyondaki Ben Ounes'e verdi ancak Kasımpaşalı oyuncunun şutunda top Uğurcan Yazğılı'ya çarparak kornere gitti.

52. dakikada Diabate sağdan ceza sahasına girerek ortasını yaptı, arka direkte Gueye'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

64. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Szalai'nin arka direkte indirdiği topa Opoku kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı gitti.

72. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Ali Yavuz Kol'un soldan ortası sonrası TÜMOSAN Konyaspor ceza sahası içinde Kubilay Kanatsızkuş, Gueye ve Diabate'nin hızlı paslaşmalarının ardından topa son dokunan isim olan Winck, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru eşitledi: 1-1.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Akıncık

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Diabate (Dk. 80 Fall), Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 67 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Atakan Müjde)

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Calusic), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 58 Ştefanescu), Pedrinho (Dk. 84 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 89 Ufuk Akyol), Muleka (Dk. 89 Kaan Akyazı), Umut Nayir

Goller: Dk. 22 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 72 Winck (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 27 Uğurcan Yazğılı, Dk. 35 Muleka, Dk. 88 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 90+3 Calusic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 61 Gueye, Dk. 82 Opoku (Kasımpaşa)

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 8 3 3 2 10 12 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 1 6 7 16 4
