Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
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26 Ocak 2025 15:17
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Sezonun geri kalanında 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 22 puanı bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle haftaya 10 puanla girdi.

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