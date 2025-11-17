17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Karşıyaka Stadı için gözler ihale sürecinde

Karşıyaka'nın 30 yıllık stat hayali, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin proje ve bütçe çalışmalarıyla önümüzdeki üç yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

calendar 17 Kasım 2025 13:16
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka Stadı için gözler ihale sürecinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Yıllardır 3'üncü Lig'den kurtulamayan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka'nın stat hayaline kavuşması için önümüzdeki iki aylık süreçte önemli adımlar bekleniyor.

Geçen ay Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolü'ne son şekli verilip arazi Spor Bakanlığı'ndan projeyi yapmaya talip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilirken; yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2014'teki ilk stat projesini çizen mimar Bahadır Kul'la birlikte mimari projede güncellemeler yapılacak. Proje yenilenirse yeniden itiraz süreci başlamaması için stat eski proje güncellenerek, mevcut mimarıyla birlikte yürütülecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı bütçesinde stat projesine ilk etapta 212 milyon TL kaynak ayırdı. Mevcut proje üzerinden revizelerin yapılmasının ardından önümüzdeki ocak ayı içinde stat için yeniden ihaleye çıkılması, stadın 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Karşıyaka'nın neredeyse 30 yıldır hayali olan yeni stadın, birçok arazi değerlendirmeye alındıktan sonra kulübün eski Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisine yapılması kararlaştırılmıştı. Stat için 2014 ve 2017 yıllarında iki kez ihale yapılmıştı. TOKİ tarafından yapılan ihaleler projeye açılan davalarla süreç içinde iptal edilmişti. Davalar aradan geçen senelerde sonuçlanıp araziyle ilgili yasal engeller ve belediye imar yönetmeliklerinden kaynaklı prosedürler aşılırken, 2015'te yeni stat için yıkılan eski stat ve tesislerin arazisi 10 yıldır beklemede kalmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
